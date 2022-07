ÖVP-Mandatarin Schwarz wechselt in die Volksanwaltschaft

Nach dem Wechsel von Werner Amon (ÖVP) in die steirische Landesregierung ist ein Platz in der Volksanwaltschaft frei geworden, den nun Ex-ÖVP-Vizegeneralsekretärin Gabriela Schwarz einnehmen wird. Vor ihrer Wahl im Nationalrat am Freitagabend verabschiedete sich bereits am Vormittag von den Abgeordneten. Sie wolle weiter für die Menschen im Land arbeiten und nannte in ihrer Abschiedsrede das "Recht auf Leben", Freiheit, Sicherheit und freie Meinungsäußerung als Priorität.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Abschied aus der Politik: Schwarz