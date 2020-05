ÖVP mit neuer Online-Kampagne

Mitten in der Bewältigung der Coronakrise hat die ÖVP am Montag den Start einer neuen Online-Kampagne verkündet. Sie steht unter dem Motto "Mutig in die neuen Zeiten" und soll laut Generalsekretär Axel Melchior das von der türkis-grünen Regierung angekündigte "Comeback Österreichs" flankieren. Auf Instagram und Facebook werde es Talks zum Thema Mut und Bewältigung der Krise mit Live-Gästen geben.

Das türkis gehaltene Sujet der Kampagne zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz und den der Bundeshymne entliehenen Slogan "Mutig in die neuen Zeiten!". Die Aktion soll die Österreicherinnen und Österreicher in dieser schwierigen Zeit "ermutigen weiterzumachen", so Melchior, der drauf verwies, dass sein Team in den vergangenen Wochen knapp 40.000 Anfragen via E-Mail und Facebook beantwortet habe. Im Facebook-Auftritt der Partei wird die neue Kampagne ebenfalls vorgestellt. Dort heißt es auch: "In den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam viel geschafft. Jetzt müssen wir gemeinsam zuversichtlich und mutig in neue Zeiten gehen, um ein Comeback für unser Österreich möglich zu machen. Können wir auf deine Unterstützung zählen?" Quelle: APA