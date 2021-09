ÖVP präsentierte Programm für die Wahl in Oberösterreich

"Arbeit und Beschäftigung", "klarer Kurs bei Sicherheit und Integration", "Zusammenhelfen schafft Zusammenhalt", "Klimaschutz mit Hausverstand" lauten die Eckpunkte von oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer für die Wahl am 26. September. Mit seinem schwarzen Regierungsteam hat er diese am Freitag in Linz präsentiert. Alle "werden und wollen weiter Hauptverantwortung tragen", stellte er indirekt klar, dass er am Team auch in der kommenden Legislaturperiode festzuhalten gedenkt.

SN/APA/OÖVP/UNBEKANNT Stelzer (Mitte) hät an seinem Team fest