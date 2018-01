ÖVP rief zur "Schlussmobilisierung" für NÖ-Wahl

Vor der niederösterreichischen Landtagswahl am Sonntag hat ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Freitag zur "großen Schlussmobilisierung" gemeinsam mit allen Teilorganisationen der Partei geladen. Er beleuchtete in einer Pressekonferenz den am 8. Jänner gestarteten "kürzesten Wahlkampf aller Zeiten", der vor Ort ebenso wie online, mit Großveranstaltungen und Plakaten geführt wurde.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Letzte Pressekonferenz vor der Wahl am Sonntag