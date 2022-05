ÖVP schaut sich im U-Ausschuss Zadics Ministerium an

Die ÖVP will sich in einer weiteren Justizwoche im Untersuchungsausschuss das Umfeld von Ressortchefin Alma Zadic (Grüne) näher anschauen. Am Dienstag, dem ersten Befragungstag in dieser Woche, sind Sektionschefin Barbara Göth-Flemmich und Abteilungsleiter Gerhard Nogratnig geladen. ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger will mit den Befragungen beweisen, dass es zu keiner politischen Einflussnahme auf die Justiz gekommen sei.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR ÖVP-Mann Hanger konzentriert sich im U-Ausschuss auf Justizressort.