ÖVP sieht nach Salzburg-Wahl LH-Partei-Malus, NEOS hoffen

Mit Betroffenheit haben Vertreter von ÖVP und NEOS auf die ersten Hochrechnungen zum Ausgang der Salzburger Landtagswahl reagiert. Bei der Bundes-ÖVP ortete Generalsekretär Christian Stocker nach den 17-Uhr-Hochrechnungen am Sonntag eine Art Landeshauptmannpartei-Malus, der sich auch in Niederösterreich und Kärnten gezeigt und damit auch die SPÖ getroffen habe. Bei den NEOS hoffte man noch auf ein Drehen der Zahlen.

Stocker sprach gegenüber dem ORF angesichts der SORA-Hochrechnung, die seiner Partei starke Verluste und ein Ergebnis nur knapp vor der FPÖ attestierte, von einem Ergebnis, das sich die Salzburger Volkspartei und Landeshauptmann Wilfried Haslauer nicht verdient hätten. Er sah allerdings eine Reihe der Ergebnisse vergangener Landtagswahlen, die in schwierigen Zeiten der jeweiligen Landeshauptmann-Partei, etwa auch der SPÖ in Kärnten, Verluste gebracht hätten. Die Wähler wechselten dann zu Protestparteien am linken und rechten Rand.

Auswirkungen auf die Zukunft Haslauers sah Stocker vorerst nicht, dürfte er doch das Ziel des ersten Platzes erreicht haben. Und Auswirkungen auf die Bundes-ÖVP? "Sehe ich keine", so Stocker.

Noch nicht festlegen wollte sich nach der ersten Hochrechnung um 17 Uhr NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos, war doch noch nicht klar, ob die NEOS aus dem Landtag fliegen oder doch noch die Fünf-Prozent-Hürde nehmen können. Stimmen aus der Stadt Salzburg seien da noch nicht ausgezählt gewesen, betonte er gegenüber der APA und verwies auf die Schwankungsbreite der Hochrechnungen. "Nichtsdestotrotz ist es ein bitteres Ergebnis", sagte er angesichts der prognostizierten Verluste. Es bleibe aber die Hoffnung, dass man den Einzug noch schaffe.