ÖVP sieht trotz Grüner Kritik keinen Koalitionskrach

Die ÖVP will nichts von atmosphärischen Schwierigkeiten mit dem Koalitionspartner wissen: Nach scharfer Kritik von Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer an türkisen Maßnahmen und Aussagen gaben sich Finanzminister Magnus Brunner und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) vor Journalisten am Mittwoch betont "gelassen". Neuwahlen stünden selbstverständlich nicht im Raum, versicherte Brunner.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die ÖVP marschierte ohne Grüne zum Pressefoyer auf.