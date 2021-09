ÖVP-Sorge um Hausdurchsuchungen in Parteizentrale

Die ÖVP ist besorgt, weil sie sich mit Journalisten-Anfragen zu Hausdurchsuchungen in ihrer Parteizentrale konfrontiert sieht. Vize-Generalsekretärin Gaby Schwarz verlangte am Dienstag in einer Pressekonferenz eine Klarstellung von den "zuständigen Stellen". Anlass könnte eine "Kurier"-Notiz von Mitte September sein, in der unter Berufung auf "Wiens Top-Anwaltsriege" über bevorstehende Razzien oder Telefonüberwachungen in der Causa Casinos spekuliert wurde.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER ÖVP-Sorge wegen möglicher Hausdurchsuchung