ÖVP, SPÖ und FPÖ präsentierten in NÖ Arbeitsübereinkommen

Die niederösterreichischen Regierungsparteien werden in der neuen Legislaturperiode zusammenarbeiten. Am 28. Jänner sei der Stil des Miteinanders gewählt worden, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag bei der Präsentation der Eckpunkte der Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ sowie ÖVP und FPÖ - und damit erstmals im Bundesland mit allen Regierungsparteien.

SN/APA (NLK)/REINBERGER ÖVP, SPÖ und FPÖ demonstrierten Einigkeit