Holpriger Start in Niederösterreich

Schwarz-blaue Koalitionen sind schon mehrfach zerbrochen. Was würde dann passieren? Die SPÖ befindet sich in Warteposition.

Normalerweise sind Regierungsantritte und konstituierende Sitzungen von Parlamenten politische Feiertage. In Niederösterreich ist das diesmal anders. Wenn am Donnerstag in St. Pölten der neu gewählte Landtag und die schwarz-blaue Landesregierung antreten, wird es vor dem Landhaus Proteste linker Gruppen geben. Und drinnen im Landtag wird das einmalige Schauspiel zu beobachten sein, dass zwei Parteien gemeinsam zu regieren beginnen, ohne sich gegenseitig in die dafür notwendigen Ämter zu wählen.

Die FPÖ wird getreu ihrem Wahlkampfversprechen ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner nicht ...