ÖVP und Grüne in Vorarlberg beginnen Koalitionsverhandlungen

In Vorarlberg haben am Montag die ÖVP und die Grünen wie angekündigt ihre Regierungsverhandlungen aufgenommen. Eine Information der Medien über den Stand der Gespräche ist in den nächsten drei Tagen nicht vorgesehen, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kurz vor Sitzungsbeginn gegenüber der APA. Man wolle bis Mittwoch "unter sich sein", so Wallner mit Blick auf die Verhandlungsteams.

SN/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH ÖVP-Landeshauptmann Wallner ging bei Themen nicht ins Detail