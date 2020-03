ÖVP und Grüne sehen Koalition nicht gefährdet

Die türkis-grüne Koalition wird trotz der Meinungsverschiedenheiten in der Flüchtlingsfrage halten. Das haben am Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum" sowohl Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) als auch die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer versichert. Raab lehnte die von den Grünen geforderte Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern erneut ab.

SN/APA/DAVID PICHLER Ernst-Dziedzic in Flüchtlingslager auf Lesbos