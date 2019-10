ÖVP und Grüne setzen Sondierungsgespräche fort

Die Gespräche zwischen der ÖVP und den Grünen gehen weiter. Nachdem sich die anderen Parteien aus dem Spiel genommen haben, ist Türkis-Grün die letzte verbliebene Kombination für Koalitionsgespräche.

ÖVP und Grüne setzen heute in Wien ihre Sondierungsgespräche vor möglichen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung fort. Nachdem zuletzt am gestrigen Donnerstag auch die NEOS aus den Sondierungen mit der ÖVP ausgestiegen sind, ist Türkis-Grün die letzte verbliebene Konstellation. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte hinsichtlich der Grünen, man müsse die Frage klären, ob es sinnvoll sei, mit einer Partei in Regierungsverhandlungen zu treten, wo es doch viele inhaltliche Unterschiede gebe.

Live ab 10.30 Uhr: Statements von ÖVP und Grüne vor Start der Gespräche

Quelle: SN