ÖVP und Grüne sondieren am Dienstag weiter

Die Sondierungen zwischen ÖVP und den Grünen werden - wie geplant - am Dienstag fortgesetzt. Darüber hinaus gaben sich Altkanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler nach der Gesprächsrunde am Sonntag über die besprochenen Inhalte zugeknöpft. Ein Gesamtresümee über die Sondierungen werde es erst am kommenden Freitag geben, meinten beide unisono.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kogler und sein Sondierungsteam gaben wie die ÖVP nur knappe Auskünfte