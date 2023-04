ÖVP und SPÖ erleben ihr blaues Wunder

Der historische Wahlerfolg der FPÖ in Salzburg reiht sich in eine blaue Siegesserie ein.

Die FPÖ hat derzeit allen Grund zum Feiern - nicht nur aufgrund des Salzburger Wahlerfolgs. Schon in Niederösterreich konnten die Blauen jüngst einen Sieg verzeichnen, der in einem Regierungspakt mit der ÖVP gipfelte. Und selbst in Kärnten, wo das Dritte Lager zersplittert ist, konnten die Blauen den zweiten Platz verteidigen. Zur Lieblingslektüre des FPÖ-Chefs Herbert Kickl dürften auch die Umfragen zu einer möglichen Nationalratswahl gehören.

Dort führt die FPÖ nun seit November vergangenen Jahres das Parteienfeld an. Fast ...