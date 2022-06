ÖVP und SPÖ im Skandalvorwurfsclinch

Vor den morgigen Befragungen im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat sich die Volkspartei am Dienstag noch an den in der Vorwoche erhobenen Vorwürfen der SPÖ in Zusammenhang mit Inseratenaufträgen für die dem ÖVP-Bauernbund zuzuordnenden Bauernzeitung und vermuteten Geldflüssen von dort an die Mutterpartei abgearbeitet. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner sah Gift für die politische Auseinandersetzung, was die SPÖ als groteske Äußerungen wertete.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Sachslehner sieht keine Basis für SPÖ-Vorwürfe