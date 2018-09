ÖVP Vorarlberg fordert Rot-Weiß-Rot-Card

Der Landtagsklub der ÖVP Vorarlberg fordert, dass Asylwerber eine Ausbildung machen und dann als Fachkräfte über die Rot-Weiß-Rot-Card in Österreich bleiben dürfen. Der Antrag für eine Rot-Weiß-Rot-Card solle in Zukunft auch in Österreich gestellt werden können, so Klubobmann Roland Frühstück am Freitag bei der Vorstellung der Schwerpunkte für die nächsten Monate.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Frühstück: Fachkräfte als Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg