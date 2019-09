Die ÖVP-Gemeinderätin Johanna Miesenberger aus Pregarten in Oberösterreich zieht per 10. Oktober in den Bundesrat ein. Sie löst dort Anton Froschauer ab, der in den oberösterreichischen Landtag wechselt. Der Perger Bürgermeister Froschauer und Barbara Tausch aus Schärding übernahmen am Freitag im Landtag die Sitze von Martina Pühringer (62) und Gabriele Lackner-Strauss (66).

Quelle: APA