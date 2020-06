ÖVP-Werte laut Umfrage auf hohem Niveau rückläufig

Die Werte der ÖVP bei der Sonntagsfrage sind ebenso wie jene von Sebastian Kurz in der Kanzlerfrage - nach dem Höhenflug in den ersten Monaten der Coronakrise - auf hohem Niveau rückläufig. Das ergab eine aktuelle Umfrage des market-Instituts mit 1.000 online Befragten. SPÖ und Grüne konnten demnach zuletzt ein kleines Plus verzeichnen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER ÖVP-Chef Kurz hat auch in der "Kanzlerfrage" an Zustimmung verloren