ÖVP will am Ruder bleiben

Schwarz und Rot sind die Verlierer der Landtagswahl in Niederösterreich. Doch viel deutet darauf hin, dass diese Parteien die nächste Landesregierung bilden werden - unter Johanna Mikl-Leitner.

Die absolute Mandatsmehrheit im Landtag verloren, das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten erzielt, die absolute Mehrheit in der Landesregierung verspielt. - Für die ÖVP hagelte es am Wahlabend eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Doch nahezu ungerührt stellte die niederösterreichische Volkspartei noch am Abend den Führungsanspruch im Land. Er gehe davon aus, dass die Landeshauptfrau weiterhin Johanna Mikl-Leitner heißen werde, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einer ersten Stellungnahme der Partei.

Mikl-Leitner selbst sprach wenig später von einem "sehr schmerzlichen, aber nicht überraschenden" Ergebnis für die ÖVP. Den Freiheitlichen sei es gelungen, die Landtagswahl zu einer Bundeswahl mit rein bundespolitischen Themen zu machen. Nun gelte es aber, wieder die landespolitischen Fragen in den Vordergrund zu rücken, sagte Mikl-Leitner, die einen Rücktritt ausschloss. Erleichtert zeigte sich die ÖVP-Landeschefin darüber, dass es im Landtag keine Mehrheit von FPÖ und SPÖ gibt. Eine blau-rote Wende, vor der die ÖVP im Wahlkampf immer wieder gewarnt hatte, findet somit nicht statt.

Mikl-Leitner dürfte also Landeshauptfrau bleiben und kündigte an, in den nächsten Tagen mit allen Parteien Gespräche führen zu wollen. Sie peile - wie nach der letzten Wahl - Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ an, sagte sie. Mit den Freiheitlichen scheint das allerdings ausgeschlossen: "Wir werden Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen", stellte FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer am Wahlabend klipp und klar fest. Das habe man den Wählern versprochen und das werde man halten, sagte er. Diese Haltung entspricht auch den strategischen Bedürfnissen der FPÖ. Sie kann den Kampf "Wir gegen das System" schwer als Koalitionspartei führen.

Viel freundlicher fiel die Reaktion der SPÖ auf das Gesprächsangebot Mikl-Leitners aus. Spitzenkandidat Franz Schnabl wirkte über das historisch schlechteste Abschneiden seiner Landespartei nicht besonders unglücklich. Er sprach zwar von einem "sehr durchwachsenen Ergebnis", zeigte sich aber über den Verlust der absoluten ÖVP-Mehrheit erfreut: "Jetzt ist ein echtes Miteinander möglich."

Tatsächlich könnte die niederösterreichische SPÖ zum geheimen Sieger der von der FPÖ gewonnenen Wahl werden. Die ÖVP braucht nach dem Verlust der absoluten Mehrheit jetzt einen Koalitionspartner, und das dürfte realistischerweise die SPÖ sein. Als Koalitionspartner könnte die Partei wesentlich mehr von ihren Anliegen durchsetzen als bisher.

Schnabl appellierte denn auch indirekt an seine Partei, das zu bedenken, und ihn nicht voreilig wegen der Niederlage abzusägen. Er sagte: "Erst wählen, dann zählen, dann verhandeln. Und dann wird darüber entschieden, wer welche Position besetzt." Einen Rücktritt als SPÖ-Landeschef schloss Schnabl aus. "Warum soll Feuer am Dach sein?", antwortete er auf eine entsprechende Reporterfrage. Der "Anteil in der Stimmgewichtung" sei doch einigermaßen gehalten worden, so Schnabl.

Die SPÖ scheint also willens, Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen. Die beiden Kleinparteien sehen das auch so: Sie gehe sehr stark davon aus, dass Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleibe, sagte Neos-Landeschefin Indra Collini. Ob die Neos Mikl-Leitner unterstützen werden, ließ sie offen.

Die Grünen behalten sich diese Entscheidung noch vor. Ihr gehe es um den Klimaschutz, sagte die Landeschefin der Grünen, Helga Krismer. Wenn da die Inhalte stimmen, könnten sich die Grünen vorstellen, einen "Landeshauptmenschen" zu wählen, so die Grüne.