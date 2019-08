ÖVP will Bargeld in Verfassung absichern

Die ÖVP will das Recht auf Bargeld in der Verfassung absichern. Das "grundlegende Recht" auf Einsatz von Bargeld sei wegen der Entwicklungen der vergangenen Jahren immer mehr in Gefahr. Die neue Bundesregierung solle eine entsprechende Verfassungsbestimmung ausarbeiten. Ein Antrag der FPÖ mit eben diesem Ziel war Anfang Juli im Verfassungsausschuss mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ vertagt worden.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Die ÖVP möchte an Altbekanntem festhalten