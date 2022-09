ÖVP will Klimabonus für Asylwerber streichen

Die ÖVP will das Gesetz zum Klimabonus so schnell wie möglich ändern, damit Asylwerber die Leistung nicht mehr erhalten. Das erklärte Generalsekretärin Laura Sachslehner am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Denn dass der Bonus auch an Asylsuchende geht, könne ein zusätzlicher "Pull-Faktor" sein. Um die Zahlung umfallen sollen auch jene Asylwerber, die in Privatunterkünften leben.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Sachslehner will Asylthema weiter vorantreiben