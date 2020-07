ÖVP will nach Wien-Wahl mitregieren

Die ÖVP will nach der Wien-Wahl in der Bundeshauptstadt nach Möglichkeit Regierungsverantwortung übernehmen. "Jeder, der antritt, will mitregieren", sagte Rathausparteichef und Finanzminister Gernot Blümel, der für die Wiener Türkisen als Spitzenkandidat ins Rennen geht, am Mittwoch bei der Präsentation der Landesliste. Diese enthält auch einige neue Namen an aussichtsreichen Plätzen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Blümel geht als Spitzenkandidat für die ÖVP in die Wien-Wahl