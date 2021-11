Offen mit Distanzkomponente

Seit Donnerstag gilt die neue Regelung, dass Klassen ab dem zweiten Infektionsfall für fünf Tage ins Distance Learning geschickt werden und sich dann raus- bzw. (in die Schule) reintesten können.

Gehen an den Schulen nun ab Montag doch alle in einen breiten Lockdown und die Schüler ins Distance Learning? Nein. Trotzdem wird es - damit rechnet man auch im Bildungsministerium, das sich weiter vehement für offene Schulen einsetzt - in den nächsten Wochen deutlich mehr Fälle von geschlossenen Klassen und damit deutlich mehr Distance Learning geben.

Nicht nur der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hatte zuletzt den Bildungsminister angesichts der Zahl der Neuinfektionen aufgefordert, sofort auf Distance Learning ...