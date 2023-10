Offenbar U-Ausschuss gegen SPÖ, FPÖ und Grüne geplant

In Österreichs Innenpolitik wird es ein Jahr vor der Nationalratswahl turbulenter. Am Montag kursierte aus mehreren Parteiquellen ein Papier aus dem ÖVP-Klub, in dem ein gegen SPÖ, FPÖ und Grüne gerichteter Untersuchungsausschusses verlangt wird. Die ÖVP bestätigte dessen Echtheit, betonte aber, dass "aktuell" kein solcher U-Ausschuss geplant sei. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger erklärte bei einer Pressekonferenz, das Papier sei fälschlicherweise an die NEOS gemailt worden.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST U-Ausschuss: Zuletzt stand die ÖVP im Fokus