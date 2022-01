OGH-Vizepräsidentin legt Teilgebiete nach Vorwürfen zurück

Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher in der Justiz zieht der Oberste Gerichtshof (OGH) nun Konsequenzen. OGH-Vizepräsidentin Eva Marek wird ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben, gab der OGH am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ihren Posten als Vizepräsidentin und Richterin am OGH behält sie, präzisierte ein OGH-Sprecher am Dienstag gegenüber der APA.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Der OGH ist im Justitzpalast in Wien angesiedelt