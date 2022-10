Auf Tschanigraben ist halt Verlass

Nirgendwo ist die rote Welt so in Ordnung wie in Tschanigraben. Die Siedlung haarscharf an der ungarischen Grenze ist nicht nur die kleinste Gemeinde des Burgenlands, sondern auch die roteste. Österreichweit.

Bei der Gemeinderatswahl (89 Wahlberechtigte) sind 100 Prozent für die SPÖ Pflicht. Bei Landtagswahlen im Reich des Doskozil kommen die Roten in Tschanigraben stets weit über 80 Prozent. Und selbst bei Nationalratswahlen sind die Ergebnisse der Gemeinde Balsam auf roten Wunden: Als die SPÖ 2017 bei 27 Prozent ...