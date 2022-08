"Die Eliten", die "Plandemie" und ein seufzender Minister

Ohne Protokoll SN

In einer parlamentarischen Anfrageserie hat sich der FPÖ-Abgeordnete Gerald Hauser bei allen Ministern danach erkundigt, ob sie wüssten, dass Corona von "den Eliten" und "Big Pharma" seit dem Jahr 2000 minutiös vorbereitet worden sei. Weiters erkundigte sich Hauser, ob die Minister und andere Österreicher - speziell Ex-Kanzler Sebastian Kurz - in die Vorarbeiten der "Plandemie" eingebunden gewesen seien und an den entsprechenden "Planspielen" teilgenommen hätten.

Nun liegen die Antworten vor. Die meisten Regierungsmitglieder erklärten sich für nicht ressortzuständig. ...