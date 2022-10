Statt an die Staatsspitze in den Pinkafelder Gemeinderat

Muss es in der Politik immer nach oben gehen? Muss jeder Karriereschritt in ein noch höheres Amt führen? Nicht unbedingt, wie das Beispiel des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) zeigt.

Man erinnert sich: 2016 war er nicht weit davon entfernt, Bundespräsident zu werden. Hofer gewann den ersten Wahlgang klar und scheiterte erst in der Stichwahl an Alexander Van der Bellen. Danach spielte er lange Zeit mit dem Gedanken an eine neuerliche Präsidentschaftskandidatur, verzichtete aber letztlich darauf, da er ...