Von Weihnachtswünschen und prägenden Buchempfehlungen

Ein Botschafter in Washington wollte einst, so die Anekdote, als ihn eine Radiostation nach den diesjährigen Weihnachtswünschen fragte, ganz bescheiden wirken: "Aftershave und Pantoffeln." Als die Radioumfrage zu Weihnachten auf Sendung ging, hieß es: "Wir riefen den französischen Botschafter an, er sagte, sein Weihnachtswunsch sei Frieden für alle Menschen, Chinas Botschafter will ein Ende für Hunger und Seuchen und der britische will Aftershave und Pantoffeln."

So kann's immer noch gehen: Für die Bibliothek des Parlaments wurden die Klubobleute ...