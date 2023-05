Olga Voglauer als Generalsekretärin der Grünen vorgestellt

Olga Voglauer (42) ist neue Generalsekretärin der Grünen. Sie wurde vom Bundesvorstand der Partei einstimmig mit dieser Funktion betraut, gab Parteichef Werner Kogler am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Kogler attestierte ihr Engagement und Sachverstand und stellte in Abrede, dass die Kür als Hinweis auf Wahlvorbereitungen seiner Partei zu werten sei. Voglauer selbst versprach, sich für die Stärkung grüner Positionen einsetzen zu wollen.

BILD: SN/IMAGO/SEPA.MEDIA Olga Voglauer