Omikron-Welle mit hoher Durchseuchung: 2,8 Millionen hatten in Österreich heuer bereits Corona

Nun läuft die Welle aus. Eine Lockerung der vor knapp drei Wochen verschärften Coronaregeln steht bevor, die damals ausgeweitete FFP2-Masken-Pflicht wird da und dort wieder fallen.

Die Omikron-Welle hat in Österreich derart viele Menschen erwischt, dass sie sich einem Vergleich mit früheren Wellen entzieht. Seit Jahresbeginn - ab 5. Jänner galt Omikron als dominante Variante - wurden im Epidemiologischen Meldesystem 2,8 Millionen bestätigte Fälle erfasst. Das heißt: Fast drei Viertel aller seit Pandemiebeginn vor etwas mehr als zwei Jahren registrierten positiven Fälle (3,8 Millionen) hat Omikron verursacht.

Die hohe "Durchseuchung" führt - zumindest vorerst - auch zu einem besonders hohen Immunitätsstatus. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es am Montag auf SN-Anfrage, dass derzeit nur 11,85 Prozent der österreichischen Bevölkerung weder über einen gültigen Impfpass noch über einen gültigen Genesungsnachweis verfügten. Gültige Impfpässe haben laut Impfdashboard derzeit 68,78 Prozent der Gesamtbevölkerung (Stand: Sonntag). Bleiben 19,37 Prozent, die stattdessen Genesenenzertifikate vorweisen können.

Nun scheint es tatsächlich so weit zu sein, dass dem Virus die Menschen ausgehen, wie es ein Wissenschafter unlängst formulierte. Von Sonntag auf Montag wurden nur rund 8000 Neuinfektionen registriert. Das mag zwar auch mit den Osterferien und der damit einhergehenden Scheu vor einem Test vorab zusammenhängen sowie mit den seit Monatsbeginn grundsätzlich limitierten Gratistests. Trotzdem: Erstmals seit rund drei Monaten wurden unter 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Und die Tendenz weist laut jüngster Prognose weiter nach unten.

Vor diesem Hintergrund läuft Ende der Woche die Verordnung mit all den aktuellen Coronaschutzmaßnahmen aus. Sie war vor nicht ganz drei Wochen verschärft worden und brachte insbesondere die FFP2-Masken-Pflicht in allen Innenräumen zurück. Nun wird davon ausgegangen, dass die damaligen Ausweitungen der Regeln - oder zumindest Teile davon - wieder zurückgenommen werden. Dass die FFP2-Masken-Pflicht überall fällt oder durch die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ersetzt wird, davon ist nicht auszugehen.

In Wien, wo die Regeln seit Langem am strengsten sind, konnte man sich am Montag nicht vorstellen, beispielsweise auf die FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten oder Apotheken zu verzichten. Die Frage, ob Lockerungen in der Gastronomie überlegt werden - Wien ist das einzige Bundesland, in dem nach wie vor 2G in der kompletten Gastronomie gilt -, blieb unbeantwortet.

Im Gesundheitsministerium hat man in der Karwoche jedenfalls einiges zu tun. Abseits der Gespräche über Lockerungen ist eine Adaptierung der Verordnung zu den Impfungen in Arbeit. Die Europäische Arzneimittelbehörde sowie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatten ja Mitte vergangener Woche keine Empfehlung für eine vierte Impfung für alle ausgesprochen, dafür sei es noch "zu früh"; bei Menschen ab 80 Jahren könne eine vierte Impfung aber verabreicht werden. Am Freitag tagte das Nationale Impfgremium, um die Überlegungen von EMA und ECDC in seine Empfehlungen aufzunehmen, was wiederum die Basis für Verordnungen des Gesundheitsressorts ist, etwa, wenn es um die Dauer der Gültigkeit des Impfpasses geht. Auch die Vorarbeiten für den Herbst, wenn die nächste Welle droht, liefen, hieß es im Ministerium.

Im Mai steht dann die Entscheidung darüber an, wie es mit der - derzeit ausgesetzten - Impfpflicht weitergeht. Impfen lässt sich derzeit kaum noch jemand. Am Sonntag wurden österreichweit 506 Impfungen verabreicht, in 416 Fällen handelte es sich um den Booster. Rund 300.000 Impfdosen sind unterdessen bereits abgelaufen.

Corona und

die Schule

Ninja-Pass ade

Nach den Osterferien werden die Coronatests in den Schulen stark reduziert . Das bedeutet auch das Ende des Ninja-Passes, der - weil die Schülerinnen und Schüler dauergetestet waren - lange Zeit als Eintrittskarte für

alles galt, wo 3G vorgeschrieben war oder noch ist, auch am Wochenende. Unterdessen ist die 3G-Regel mit Ausnahme der Nachtgastronomie und bei

Spitals- und Pflegeheimbesuchen fast überall in Österreich Geschichte.

Ein Schultest

Bisher mussten die Kinder und Jugendlichen drei Mal pro Woche testen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Nach Ostern ist nur noch ein PCR-Test pro Woche vorgeschrieben, der von den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Gestrichen wird

daher die Bestimmung in der Covid-19-Schulverordnung, wonach nur in die Schule kommen darf, wer den "täglichen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr" erbringt, also ein gültiges Impf-, Genesungs- oder Testzertifikat vorlegen kann.

Rückgang

In der Woche vor den Osterferien ist die Zahl der positiven PCR-Tests an den Schulen weiter deutlich gesunken: Knapp unter 7000 Tests (= 0,5 Prozent aller Schultests) waren positiv - nach rund 10.300 (= 0,7 Prozent aller Tests) in der Woche davor.

Nicht enthalten in den genannten Werten ist Wien, wo die Entwicklung aber ganz ähnlich verlief: Vergangene Woche wurden 3343 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, nach 4763 in der Woche davor. Vor Ostern waren eine Schule plus 70 Klassen im Distanzunterricht - nach zwei Schulen plus 120 Schulklassen in der Woche davor.