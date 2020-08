Online-Deutschkurse für Migranten sollen beibehalten werden

20.000 Flüchtlinge und Migranten haben während des Corona-Lockdowns - also in drei Monaten - an Online-Deutschkursen teilgenommen. Angesichts dieser "sehr positiven Bilanz" will Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) das frei zugängliche Online-Angebot auch künftig in Ergänzung zu regulären Deutschkursen beibehalten.

SN/APA/ROBERT JAEGER Susanne Raab zieht zufrieden Bilanz