Oö. NEOS Plakate und ÖVP-Slogan zum Verwechseln ähnlich

Die Dichte der Plakatständer nimmt 30 Tage vor der Landtagswahl in Oberösterreich zu, mancher Slogan birgt gar Verwechslungspotenzial. So haben die NEOS am Freitag in Linz ihre zweite Plakatwelle u.a. mit "Politik mit Anstand" ausgerollt. Aktuell wirbt auch die schwarze LH-Partei für Thomas Stelzers Tugenden "Anstand und Hausverstand". Die FPÖ besinnt sich in der diese Woche affichierten Kampagne auf "ihr" Thema Ausländer. Rot und Grün warten mit neuen Plakaten noch zu.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Die neuen NEOS-Plakate werden aufgestellt