Opposition betreibt Pandemie-Aufarbeitung

Zu wenig Impfstoff, intransparente Vergabeprozesse: Abschlussbericht des kleinen U-Ausschusses kritisiert Coronamaßnahmen der Regierung.

Im Herbst wird es wohl keinen weiteren Untersuchungsausschuss zu den Coronabeschaffungen geben. Das überrascht insofern, als die Opposition am Montag in ihrem Abschlussbericht zum kleinen U-Ausschuss kein gutes Haar an den Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Coronapandemie ließ: Die Impfstrategie der Bundesländer sei undurchsichtig gewesen, die Vergabepraxis intransparent. "Die Regierung hat die Pandemiebekämpfung nicht wirklich ernst genommen", sagte Karin Greiner (SPÖ), die Bundeskanzler Sebastian Kurz "inakzeptables und verantwortungsloses" Handeln vorwarf.

Die Kritik der Opposition liest sich wie ...