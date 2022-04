Opposition fordert Aufklärung um Kanzler-Personenschutz

Die SPÖ sieht weiterhin großen Aufklärungsbedarf in Sachen Personenschutz der Kanzlerfamilie. Mit dem gestrigen "Skurril-Auftritt" von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sei die Sache nicht erledigt, meinte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. In einer Aussendung kritisierte er am Dienstag, dass die Antiterror-Einheit Cobra "für privates Kanzler-Service missbraucht" werde. Auch NEOS pochten auf "ordentliche" Aufklärung der Causa.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nehammer im Fokus der Opposition