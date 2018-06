Opposition ist in BVT-Sondersitzung gemeinsam gegen Kickl

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate tritt am Montag der Nationalrat zu einer Sondersitzung zur Causa BVT zusammen. Die Opposition kooperiert dabei, sie will die Dringliche Anfrage an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gemeinsam formulieren und einbringen, hieß es am Freitag in einer Pressekonferenz. Attacken gegen Kickl könnten am Montag im Plenum auch schon von Peter Pilz kommen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Opposition kooperiert in der BVT-Causa