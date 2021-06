Opposition kritisiert U-Ausschuss-Vorschläge der ÖVP

SPÖ und NEOS sind von den Vorschlägen der ÖVP, strengere Vorschriften in Untersuchungsausschüssen einzuführen, wenig begeistert. "Wir sehen in dieser ganzen Debatte ein Interesse der ÖVP, möglichst die Arbeit der Untersuchungsausschüsse zu 'derschlagen'", meinte der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ortete einen "Angriff aufs Parlament".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Die ÖVP will strengere Vorschriften für Untersuchungsausschüsse