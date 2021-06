Opposition wittert im Nationalrat Bundesheer-Umfärbung

Der Nationalrat ist mit einer einhellig unterstützten Änderung der Heeres- und Zivildienerbesoldung am Donnerstag in den zweiten Plenartag dieser Woche gestartet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nutzte dies, um für ihre geplante Heeresreform zu werben, was von der Opposition mit großem Misstrauen aufgenommen wurde. Die weiteren Tagesordnungspunkte des Tages widmen sich fast ausschließlich der Coronakrise.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Tanner will die Truppe stärken