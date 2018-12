Ordinariatskanzler wirft Schwarz Realitätsverweigerung vor

Der Kärntner Ordinariatskanzler Jakob Ibounig wirft dem einstigen Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt, Alois Schwarz, Realitätsverweigerung in Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihn vor. "Er ist nach wie vor nicht bereit, sich der Wirklichkeit zu stellen", sagte er am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal". Schwarz habe sich in seiner Reaktion den anstehenden Fragen gar nicht gestellt.

Schwere Vorwürfe gegen Bischof Schwarz