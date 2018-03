ORF-Gebühren könnten fallen

Es gibt politische Überlegungen, den ORF aus dem Bundesbudget zu finanzieren. Was würde das bedeuten? Wie reagiert der Redakteurssprecher auf diese Idee?

Für Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist die Sache klar: "Die ORF-Zwangsgebühren halten wir für völlig anachronistisch", ließ er in mehreren Zeitungsinterviews am Wochenende wissen. Der ORF solle in Zukunft aus dem Bundesbudget finanziert werden. So weit Strache, der damit weit über den türkis-blauen Regierungspakt hinausgeht. Dort werden dem größten Medienunternehmen des Landes bloß unbestimmt "strukturelle und finanzielle Reformen" in Aussicht gestellt.