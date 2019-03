ORF-Gebühren: Kritik an geplanter Budgetfinanzierung

Die Journalisten-Vereinigungen Reporter ohne Grenzen (ROG) und der Presseclub Concordia üben scharfe Kritik an den Überlegungen, den ORF statt über die GIS-Gebühren aus dem Staatsbudget zu finanzieren. "Offenbar will Kanzler Kurz tatsächlich in Sachen Medienpolitik den Weg seines ungarischen Freundes Viktor Orban einschlagen", sagte ROG-Präsidentin Rubina Möhring dazu am Dienstag zur APA.

SN/APA (Feature)/HANS PUNZ Wie wird der ORF in Zukunft finanziert?