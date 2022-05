ORF-Publikumsrat als ÖVP-Wunschkonzert

Expertenkritik: Die Auswahl der Hörer- und Sehervertretung des ORF erfolgte "rechtswidrig".

Punktgenau zum Tag der Medienfreiheit und zum Auftakt des Antikorruptionsvolksbegehrens passt die folgende Meldung: Die Auswahl der Mitglieder des neuen ORF-Publikumsrats durch das Bundeskanzleramt erfolgte in einer Weise, die der renommierte Medienrechtler Hans Peter Lehofer als "rechtswidrig" bezeichnet. Die Gründe dafür hat Lehofer dieser Tage in seinem Blog dargelegt und am Montag in einem SN-Gespräch erläutert.

Zum einen sei der im Gesetz verankerte Grundsatz verletzt worden, dass die Vorschläge, aus denen das Kanzleramt die Publikumsräte auswählt, von "repräsentativen" ...