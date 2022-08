OStA.-Leiter Fuchs in Innsbruck schuldig gesprochen

Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, ist am Mittwoch in einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 72.000 Euro verurteilt worden. Fuchs hatte sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Schuldspruch für OStA-Leiter Fuchs