Pamela Rendi-Wagner: Turbulente Jahre einer SPÖ-Chefin

Für viele in der SPÖ stimmte Richtung Rendi-Wagners schon lange nicht mehr.

"Ich würde, wenn Sie mich so direkt fragen, eher die Politik verlassen", sagte Pamela Rendi-Wagner vor wenigen Wochen in der "ZiB 2" auf die Frage, was sie tun würde, wenn sie nicht Erste bei der SPÖ-Mitgliederbefragung werde. Nun wurde Rendi-Wagner nicht nur nicht Erste, sondern sogar Dritte. Sie kam auf 31,35 Prozent und landete damit hinter ihren beiden Herausforderern. Damit geht wohl für die erste Chefin der SPÖ eine mehr als turbulente politische Karriere zu Ende. Einen sofortigen Rücktritt kündigte ...