Pamela Rendi-Wagners Weg zur Kanzlerkandidatur

"Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft". Das ist der Titel der Rede, mit der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ihren Führungsanspruch für die nächsten Wahlen anmeldet. Der Zeitpunkt ist günstig, doch ihrer Politik fehlen die Konturen.

Das Timing ist nicht übel: Die Legislaturperiode ist zur Hälfte vorbei, was eine Bilanzlegung nahelegt. Die Regierung taumelt durch die Coronakrise, was ihre Umfragewerte sinken lässt. Die dominierende ÖVP steckt bis zum Hals in Ermittlungen des Untersuchungsausschusses und der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und die Umfragewerte der SPÖ gingen zuletzt nach oben.

Auch die Örtlichkeit ist mit Bedacht gewählt. Und zwar handelt es sich um die Aula der Wissenschaften in der Wiener Innenstadt - ein politisch neutraler, überaus ehrwürdiger Raum, der ...