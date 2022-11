Der Tag, der die Impfpflicht gegen Corona brachte

Vor einem Jahr eskalierte die Lage. Bei einem Krisengipfel in Tirol wurden der vierte Lockdown und die Impfpflicht für alle beschlossen. Was seither geschah.

Was angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Teuerung nur noch am Rande eine Rolle spielt, hielt vor einem Jahr das Land in seinem Bann - und fegte eine Reihe von Politikern aus ihren Ämtern: Corona. Genauer gesagt: die aggressive Delta-Welle. Obwohl sie Dramatisches für die Spitäler verhieß, konnten sich Bund und Länder vergangenen Herbst nicht und nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Folge: Das Infektionsgeschehen geriet vollkommen außer Kontrolle, es blieb nur noch die totale Notbremsung.

...