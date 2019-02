Papamonat für alle Jungväter kommt

Sozialministerin Hartinger-Klein will Rechtsanspruch auf "Väterfrühkarenz". Doch Beziehern dieser Sozialleistung drohen Fallen.

"So rasch wie möglich" will Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat einführen - also auf eine, wie sie amtlich heißt, "Väterfrühkarenz" von vier Wochen, die der junge Papa unmittelbar nach Geburt seines Kindes antreten kann. Den Papamonat gibt es bereits jetzt, aber nicht für alle: Rechtsanspruch haben derzeit nur Bundesbeamte und die meisten Landesbeamten. In der Privatwirtschaft gibt es die "Väterfrühkarenz" nur dort, wo sie im Kollektivvertrag verankert ist oder wenn der Dienstgeber ausdrücklich zustimmt. Hartinger-Klein will dieses Recht nun für alle Arbeitnehmer durchsetzen, wie sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag ankündigte.