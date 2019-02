Papamonat - "Von Anfang an voll dabei"

Während die Regierung über die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Papamonat verhandelt, erzählt ein Vater wie es für ihn war, unmittelbar nach der Geburt vier Wochen lang exklusiv für Frau und Baby da zu sein.

Schon beim ersten Kind war rasch klar: Die jungen Eltern wollten den Monat unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter gemeinsam zu Hause verbringen. "Da weiß man einfach überhaupt nicht, was auf einen zukommt", sagt Mario Döberl. Erst fiebere man in der Schwangerschaft mit und dann, wenn das Baby endlich da ist, sei alles "irrsinnig aufregend". Und natürlich anstrengend: Wickeln, Fläschchen geben, in der Nacht aufstehen, das Baby im Arm wiegen und beruhigen. Gerade bei Neugeborenen seien vier Hände besser als zwei, sagt er.