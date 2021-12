Parlament laut Sobotka bei Omikron "auf der Hut"

Das Parlament als kritische Infrastruktur ist laut Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) "auf der Hut", was die neue Virusvariante Omikron anbelangt. Dennoch werde man weiterhin von "Fall zu Fall entscheiden", wie er bei einer Pressekonferenz zur Jahresbilanz des Parlaments am Mittwoch betonte: "Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren so gehandhabt."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP)